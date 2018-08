Feuerwehr lädt zum Fitnesstag

Ludwigshafen.Eine rund 30 Kilogramm schwere Ausrüstung samt Atemschutzgerät müssen die Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen tragen. Wie sie sich für diese Aufgabe fit halten, zeigen sie bei einer Veranstaltung am Samstag, 25. August, von 9 bis 16 Uhr auf der Feuerwache in Oppau (Friesenheimer Straße). Verbunden ist dies mit einer Mitmachaktion für die Besucher. Diese können selbst einmal an einer solchen Trainingseinheit teilnehmen. Interessierte sollten dazu Sportkleidung und Turnschuhe für die Halle mitbringen. Zudem bietet die Berufsfeuerwehr im stündlichen Rhythmus ab 10 Uhr Workshops und Vorführungen an. ott

