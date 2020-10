Feuerwehr löscht Brand in Oppau - Person aus Wohnung gerettet

Ludwigshafen.Die Feuerwehr hat am Montag in Ludwigshafen einen Brand gelöscht und bei ihrem Einsatz eine Person aus der betroffenen Wohnung gerettet. Gegen 14.42 Uhr waren die Einsatzkräfte zu dem Feuer in die Edigheimer Straße im Stadtteil Oppau gerufen worden. Aus dem zweiten Stockwerk des mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Die Flammen wurden schnell gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020