Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand

Anzeige

Neustadt.Der Brand eines Dachstuhls hat gestern Morgen die Einsatzkräfte in Neustadt über mehrere Stunden in Atem gehalten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Ermittler schätzen den Sachschaden auf etwa 30 000 bis 40 000 Euro.

Gegen 4 Uhr morgens war der zuständigen Leitstelle gemeldet worden, dass es eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Schillerstraße gebe. Als die Polizei an der genannte Adresse eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Zwei Personen, die sich noch im Haus aufhielten, gelangten ins Freie. Die umliegenden Gebäude wurden vorsichtshalber evakuiert.

Die Feuerwehr Neustadt war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten etwa drei Stunden. Zur Ursache des Feuers konnten die Ermittler bis gestern Nachmittag noch keine Angaben machen. pol/stp