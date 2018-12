Feuerwehr löscht Garagenbrand

Ludwigshafen.Ein Anbau mit einer Garage in der Theodor-Heuss-Straße in Ruchheim ist aus bislang unbekannten Gründen gestern gegen 5 Uhr in Brand geraten. Weil die Flammen auf angrenzende Wohnhäuser überzugreifen drohten, rückte die Feuerwehr mit 37 Mann und neun Fahrzeugen aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der eingeschossige Anbau voll in Flammen. Dank des Einsatzes mehrerer C-Rohre wurde das Ausbreiten des Feuers auf zwei Nachbargebäude verhindert. Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Kripo nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Hinweise erbittet sie unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018