Feuerwehr löscht Wohnungsbrand

Ludwigshafen.Ein Brand im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Sieglindenstraße hat gestern die Feuerwehr in Atem gehalten. Die Wohnung wurde zerstört, Verletzte gab es jedoch keine. Gegen 17.20 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Zunächst wurde ein 15-jähriger Junge als vermisst gemeldet, dies bestätigte sich jedoch nicht. Wie die Feuerwehr gestern Abend mitteilte, konnte sie den Brand zügig löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Dachgeschoss und die Nachbargebäude wurde so verhindert. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. Bekannte nahmen die Bewohner bei sich auf. stp/pol

