Feuerwehr trotz Blaulicht behindert

Ludwigshafen.Ein 77-jähriger Autofahrer hat die Feuerwehr bei einer Einsatzfahrt behindert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr am Freitagmittag in der Kallstadter Straße unterwegs, als der Mann sie mit seinem Auto aufhielt. Durch gezieltes Verlangsamen der Fahrt sowie Schlangenlinien auf der Fahrbahn soll er ein schnelles Vorankommen der Rettungskräfte verhindert haben – trotz Blaulicht und Martinshorn. Da von einer gezielten Behinderung auszugehen ist, wurde gegen den 77-Jährigen ein Strafverfahren wegen Nötigung eingeleitet. Neben einer hohen Geldstrafe droht ihm auch ein Fahrverbot.

