FFP2-Masken für Kitas

Ludwigshafen.Die Stadt rüstet weitere Mitarbeiter mit Außenkontakten schrittweise mit FFP2-Masken aus. Vorrang sollen unter anderem alle Erzieherinnen und Erzieher an den 35 städtischen Kindertagesstätten derartige Schutzmasken erhalten. „Die Bürger erwarten, dass die Verwaltung ihre gemeinwohlorientierten Aufgaben gerade in dieser schwierigen Zeit erfüllt. Dafür brauchen wir gesunde Mitarbeiter. Bei der Ausstattung mit FFP2-Masken haben diejenigen Priorität, die sehr viel Außen- und Körperkontakt haben wie die Erzieherinnen in den Kitas oder der Kommunale Vollzugsdienst“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Zudem will sie in die Wege leiten, dass sich alle Erzieherinnen ein Mal wöchentlich testen lassen können. „Wenn wir unser Kita-Personal so effektiv wie möglich schützen, können wir Eltern zudem ein möglichst verlässliches Betreuungsangebot machen.“

Fünf weitere Todesfälle

Fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind bis Freitagnachmittag in Ludwigshafen gemeldet worden. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsamtes hervor. Die Zahl der Neuinfektionen stieg um 31 auf 6249. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen ging indes auf 154,6 zurück. Zum Vergleich: In Worms liegt sie bei 142,4 und im Rhein-Pfalz-Kreis bei 117,1. ott

