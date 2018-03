Figuren zum Leben erweckt

Anzeige

Ludwigshafen.Wenn der zwölfjährige Niklas Peter vorliest, kann einem Zuhörer vor Aufregung der Atem stocken. Mit verstellter Stimmer erweckt der Schüler des Carl-Bosch-Gymnasiums Figuren zum Leben, was ihm bereits beim Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels im Februar den Sieg einbrachte: Nun muss sich der zwölfjährige Sechstklässler der Konkurrenz beim Bezirksentscheid stellen.

Passend zum Thema seines Buchs „Bodyguard: Der Hinterhalt“ von Chris Bradford verwandelt sich Niklas beim Vorlesen in einen Sensationsreporter, der mit überschlagender Stimme über die Ausbildung eines 14-Jährigen zum Bodyguard berichtet. „Ich finde das Buch toll, da der Autor selbst Bodyguard ist und bei den Kampfszenen nichts erfunden hat. Beim Vorlesen finde ich es gut, wenn man übertreibt, dann kommt es besser rüber“, sagt der Schüler, der selbst Karate betreibt.

Zwei Jungen und acht Mädchen aus dem Bereich Rheinhessen und Pfalz treten beim Wettbewerb auf Bezirksebene an. Die Bücher, die die Kinder sich ausgesucht hatten, könnten kaum unterschiedlicher sein. Klassiker wie „Tintenherz“ von Cornelia Funke erfreuen sich ebenso großer Beliebtheit wie moderne Jugendbücher. Für „Die Abenteuer des Apollo“ von Rick Riordan hat sich Caroline Herrmann von der Gebrüder-Ulrich Realschule plus in Maikammer entschieden. „Ich habe beim Lesen das Gefühl, etwas Komisches oder Absurdes zu erleben und in eine andere Welt abzutauchen“, so die Schülerin, die zwei bis drei Bücher pro Woche liest. „Einen elektronischen E-Book-Reader habe ich zwar auch, aber ich blättere lieber Seiten um und möchte sehen, wie viel ich gelesen habe“, sagt sie. Carolines Mutter Annette drückte ihrer Tochter im Publikum die Daumen: „Ich finde den Wettbewerb gut, weil er die Jugendlichen zum Lesen anspornt. Außerdem steigert es das Selbstbewusstsein, vor Publikum zu lesen.“