Film über eine Oper der Hoffnung

Ludwigshafen.Bereits die Premiere der Oper „Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung“ war ein großer Erfolg: Alle drei Aufführungen waren bis auf den letzten Platz besetzt. Und das in ungewöhnlicher Kulisse: Statt in einem geheizten Opernsaal standen die Schauspieler in einer Lagerhalle am Luitpoldhafen. Doch für diese Oper war es passend. Sie ist kein Werk klassischer Komponisten. Stattdessen wurde sie 1943/44 von Viktor Ullmann geschrieben, der Text kommt von Peter Kien. Beide saßen im Konzentrationslager Theresienstadt, einem Ort ohne Hoffnung, als sie dieses Stück verfassten, das vor eben dieser Hoffnung nur so strotzt. Und nun wurde die Verfilmung der Aufführung präsentiert – wieder war der Saal voll.

Material für Schulen

Auf den Stühlen im Probensaal der Deutschen Staatsphilharmonie saßen vor allem viele Frauen. Sie lauschten, wie der Tod (gespielt von Kihoon Han), der sich durch den Krieg degradiert und missachtet fühlt, seinen Dienst quittiert und damit die Position von Kaiser Overall (Ke An) bedeutend schwächt. Denn auf dem Schlachtfeld erkennen die Soldaten (Tae Hwan Yun und Suenghee Kho), dass es ohne Tod sinnlos ist, weiter Krieg zu führen.

Stattdessen träumen sie unter den Augen des Trommlers (Rosario Chavez), einem Boten des Regimes, von einer Welt ohne Krieg, dafür mit Liebe und Hoffnung. Der Lautsprecher (Bartolomeao Stasch), der die Geschichte erzählt und dem Kaiser Nachrichten überbringt, erzählt Overall von Aufständen im ganzen Land. Der schließt daraufhin einen Pakt mit dem Tod: Dieser arbeitet wieder, dafür beendet Overall den Krieg und stirbt als erster.

Am Ende entsteht so eine Geschichte über die Hoffnung auf eine bessere Welt und die Einsicht aller beteiligten. Das beeindruckt Regisseur Hansgünther Heyme am meisten: „Ullmann und Kiene waren zum Tod verurteilt, haben in diesem Stück aber einen Schritt über die Nazis hinweg gemacht. Diese Kraft zu haben, ist ungeheuerlich.“ Für ihn ist die Oper heute noch wichtig: „In der derzeitigen Situation in Europa und Deutschland ist dieses Material umso wichtiger.“

Da stimmt ihm Gerhard Kaufmann zu: „Das Material wird in 200 Jahren noch aktuell sein.“ Der Vorsitzende des Vereins „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ möchte mit der Verfilmung das Thema einem neuen Publikum öffnen: „Wir wollen mit dem Film, einer Dokumentation darüber sowie Unterrichtsmaterial in Schulen gehen.“ Zuschauer, die für das Original keine Karten mehr bekommen hatten, waren froh, wenigstens die Verfilmung sehen zu können. So etwa Bernadette Bros-Spähn: „Es war sehr beeindruckend. Zwar habe ich nicht den ganzen Text verstanden, aber vom Inhalt habe ich trotzdem alles mitgekriegt.“

