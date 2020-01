Film über verfolgte Familie Michel

Ludwigshafen.Als eines der letzten jüdischen Kinder in Deutschland konnte im August 1939 die damals 16-jährige Ludwigshafenerin Ursula Michel (Bild) dem NS-Terrorregime entfliehen und noch einen Platz in einem Kindertransport nach England finden. Ihre Eltern und ihre Schwester Lilli wurden hingegen ermordet. Das Schicksal der verfolgten Familie Michel zeichnet ein Film nach, der am Samstag, 25. Januar, um 15 Uhr im Kulturcafé „Franz & Lissy“ (Lisztstraße 176) gezeigt wird. Im englischsprachigen Streifen mit Übersetzung berichtet Judith Rhodes, die Tochter von Ursula Michel. Der Leiter des Stadtarchivs, Stefan Mörz, und Monika Kleinschnitger vom Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine moderieren die Veranstaltung. ott (Bild: Verein Stolpersteine)

