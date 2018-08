Filmfestival in Ludwigshafen eröffnet - mit einer Komödie

Ludwigshafen.Mit der Komödie "Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?" von Kerstin Polte ist am Mittwochabend das 14. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen eröffnet worden. Unter den Besuchern im traditionellen Kinozelt auf einer Parkinsel im Rhein waren auch Schauspielerin Meret Becker und Landeskulturminister Konrad Wolf (SPD).

Bis zum 9. September werden mehr als 100 000 Zuschauer erwartet. Damit gilt das Festival in Deutschland als das Besucherstärkste nach der Berlinale. Für den mit 20 000 Euro dotierten Kunstpreis sind in der pfälzischen Stadt 13 Streifen nominiert. Den diesjährigen Festivalpreis erhält am 25. August Schauspielerin Iris Berben (67, "Traumfrauen").

50 000 Tickets und damit 10 Prozent mehr als 2017 seien bislang verkauft worden, sagte Direktor Michael Kötz. Er wertet das als gutes Zeichen, nachdem das Festival im vergangenen Jahr ein Defizit von etwa 100 000 verbuchte. Das Budget von 1,8 Millionen Euro finanziert sich zu 71 Prozent über Kartenverkauf und Gastronomie und zu 29 Prozent über Zuschüsse von Land, Stadt und Sponsoren.

Insgesamt werden in diesem Jahr in drei Zelten 78 Streifen gezeigt. Neu eingeführt wurde die Reihe "Salon - Internationaler Film". Dort sind auch Produktionen zu sehen, die nicht aus dem engeren deutschen Kulturraum stammen. Angesichts zunehmender Fremdenfeindlichkeit wolle man nicht als "deutsches Filmfestival" missverstanden werden, meinte Kötz. (lrs)