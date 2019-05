Finale gegen Jägersburg

Ludwigshafen.Mit dem letzten Heimspiel geht für den FC Arminia 03 Ludwigshafen am Mittwoch, 19.30 Uhr, auf der Bezirkssportanlage Rheingönheim eine befriedigende Saison zu Ende. Gegner ist der Absteiger TSV Jägersburg, der am Wochenende mit einem 2:2-Unentschieden gegen Meister TuS RW Koblenz überraschte. Die Rheingönheimer sicherten sich trotz einer 1:2-Niederlage bei der TSG Pfeddersheim den Klassenerhalt, weil nur vier statt wie zunächst befürchtet fünf Mannschaften absteigen und der Fünftletzte FV Diefflen beim TSV Schott Mainz mit 2:5 Toren verlor.

Die Arminia musste in der abgelaufenen Saison einen Trainerwechsel verkraften. Trotzdem konnte sich in der Oberliga behaupten, in der sie mit 71 Gegentreffern zu den abwehrschwächsten Teams zählen. Bei einem Sieg im letzten Spiel können sie noch auf Platz zwölf vorrücken. rs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019