Finanznot beendete frühere Überlegungen

Bereits in den 1990er Jahren gab es Überlegungen, Straßenbahnlinien über die Stadtgrenzen hinaus zu erweitern. Dazu gehört auch die Idee, eine Trasse nach Neuhofen zu bauen. Zugleich wurde damals eine Fortführung der Straßenbahn in den Norden der Stadt erörtert – in Richtung Pfingstweide und Frankenthal.

Geplant war eine Trasse am Westrand von Oppau und Edigheim entlang. Für das Vorhaben wurden auch schon grobe Entwürfe in Bürgerversammlungen vorgestellt.

Letztlich wurden die Pläne aber deswegen nicht weiter verfolgt, weil sich einige Jahre später die Haushaltslage der Stadt stark verschlechterte. Und an der Finanzmisere hat sich seitdem nichts geändert. Nach Angaben von Baudezernent Klaus Dillinger sind alle früher avisierten Trassen in Richtung Neuhofen und Pfingstweide weiterhin möglich. ott