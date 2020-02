First Lego League: Schüler aus Ludwigshafen beim Europafinale

Ludwigshafen.Ein Knopfdruck und dann geht alles ganz schnell. Die kompakte Maschine aus Legosteinen setzt sich auf dem bunten Spielfeld in Bewegung, fährt ein kleines Stück und schiebt dann mit einem ausfahrenden Arm einen Würfel exakt in den dafür vorgesehenen Kreis. Blitzschnell kehrt das Gefährt in seine Ausgangsposition zurück - Aufgabe erledigt. Es ist eine der leichteren Übungen für den

...