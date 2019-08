Fischerfest am Backsteinweiher

Ludwigshafen.Die Vereinigten Sportangler Oggersheim laden anlässlich des 95-jährigen Bestehens des Vereins zum dreitägigen Fischerfest an den Backsteinweiher. Es beginnt am Freitag, 2. August, um 11 Uhr. Offiziell eröffnet wird es um 18 Uhr. Rund 100 Helfer des Vereins kümmern sich um die Gäste. Erstmals werden neben Merlanen auch Fischfilets an allen Festtagen angeboten. Für musikalische Unterhaltung sorgen das „DJ-Team LU“, die Sängerin Nadine Fischer am Freitag und die Band „Poor Boys“ am Samstag. Der Alleinunterhalter „Us Uwe“ tritt am Sonntag auf. Am gleichen Tag findet das Schafkopfturnier ab 10 Uhr statt. kph

