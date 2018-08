Fischerfest am Weiher

Anzeige

Ludwigshafen.Die Vereinigten Sportangler veranstalten von Freitag, 3. August, bis Montag, 6. August, das Oggersheimer Fischerfest an den Backsteinweihern. Die Fischbraterei bereitet Merlane zu, die über das gesamte Fest hinweg angeboten werden. Für die jüngsten Besucher gibt es einen Rummelplatz mit Karussell, Schießbuden und Süßwaren. Der Auftakt des Festes wird am Freitag um 18 Uhr musikalisch vom DJ-Team LU begleitet. Offiziell eröffnet es am Samstag um 20 Uhr mit dem Fassbieranstich.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Schafkopfturnier und Frühschoppen. Schlagersängerin Nadine Fischer sorgt für musikalische Unterhaltung. Das Fischerfest klingt am Montag mit einem Feuerwerk und Musik von den Poor Boys aus. vs