Fischerfest am Wochenende

Anzeige

Ludwigshafen.Angeln mit Vereinsmitgliedern und frisch gebackener Fisch erwarten Besucher des „Eidgumer Fischerfests“ am Wochenende. Gefeiert wird vom heutigen Freitag, 13. Juli, bis Sonntag, 15. Juli, am Vereinsheim der Angelsportler (im Ostring neben dem TV Edigheim). Bereits ab 11 Uhr steht heute Fisch auf der Speisekarte. Ortsvorsteher Udo Scheuermann eröffnet das Fest offiziell um 20 Uhr. Auch am Samstag und Sonntag wird jeweils ab 11 Uhr frischer Fisch zubereitet. Am Samstag erhalten Familien zwischen 14 und 17 Uhr einen Preisnachlass. Für Musik sorgt das ganze Wochenende über die Band New Mercurys. Frühaufsteher lockt am Sonntag das Gemeinschaftsfischen an den Stricklerweiher. Ab 6.30 Uhr gibt es Tageskarten zu kaufen, von 8 bis 11 Uhr werden die Angelruten ausgeworfen. vs