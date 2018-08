Eröffnung (v.l.): Barbara Baur, Frank Mayer und der 1. Vorsitzende Ramon Holweck stoßen mit einer Maß Bier an. © Troester

Ludwigshafen.Wer heute noch einmal einen Hauch von Urlaub genießen möchte – mit einem leichten Lüftchen am See, leckerem Fisch, Musik und guter Unterhaltung – findet das beim Fischerfest an der Backsteinhütte in Ludwigshafen-Oggersheim. Zum Mittagessen gibt es traditionell Fischfilet mit Kartoffelsalat und am Abend stimmen die „Poor Boys“ musikalisch auf den Abschluss des viertägigen Festes der Vereinigten

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 05.08.2018