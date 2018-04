Fitness an der frischen Luft

Anzeige

In Zusammenarbeit mit der Ludwigshafener Initiative gegen Depressionen, einem Bündnis aus Psychiatern und Therapeuten, legte Helfenfinger-Jeck die Grundidee für das Projekt „Depression Beine machen“ an. Die Wirkung des Laufens auf die Psyche und das Gehirn ist unumstritten. Es fördert die Durchblutung und den Stoffwechsel und lässt graue Zellen schneller sowie effektiver arbeiten. „Das Laufen hebt die Stimmung und schüttet Endorphine aus“, erklärt der drahtige und durchtrainierte 65-jährige Hobby-Läufer Martin, der selbst nicht betroffen ist. Vor einigen Jahren lief er noch den Mainova Frankfurt Marathon mit. Mit dem 67-jährigen Horst Meurer gehört er zu den ältesten Mitgliedern. „Ich habe viele ehemalige Kollegen, die morgens den Fernseher anmachen und ihn am Abend wieder ausmachen“, sagt Meurer: „Ich bin gerne draußen an der frischen Luft und laufe auch, wenn es draußen minus 15 Grad hat. Es motiviert mich, in der Gruppe und in Gesellschaft zu laufen. Wir sind alle keine Freunde vom Fitnessstudio.“

Das Alter der Mitglieder liegt zwischen sechs und 70 Jahren. Dabei ist auch der 15-jährige gegenwärtigen Pfalzmeister Luca Schmäh, das Sternchen des Vereins. Ihn strengt das lockere Laufen indes nicht mehr an. jug

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018