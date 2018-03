Fitnessgeräte für Förderzentrum

Anzeige

Ludwigshafen.Auf persönliche Fitnessgeräte in ihrem Dienstzimmer im Stadthaus Nord verzichtet die neue Beigeordnete Beate Steeg (SPD) – zugunsten einer Spende für eine soziale Einrichtung. Sie übergab gestern unter anderem einen Hometrainer, eine Trainingsbank mit Hanteln und weitere Geräte an das Caritas-Förderzentrum St. Johannes. Der Hometrainer stand bisher im Amtszimmer ihres Vorgängers Wolfgang van Vliet. Er hatte das privat angeschaffte Gerät seiner Nachfolgerin zur weiteren Verwendung übergeben. Trainingsbank, Hanteln, Therabänder und Schwingstab gehörten der 59-jährigen Sozialdezernentin, die das Amt im Januar übernahm.

Das Förderzentrum nutzt die Geräte nicht nur in dem Ausweichquartier in der Bexbacher Straße, sondern auch künftig im Neubau in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Für die Bewohner mit psychischen Erkrankungen wird dort ein spezieller Raum für Sport und Bewegung eingerichtet. Leiter Michael Röser freute sich über die Spende, die die Bewohner unter Anleitung von Physiotherapeuten gleich ausprobierten. „Es ist sehr wichtig, dass das Förderzentrum weiterhin in der Innenstadt präsent ist. Ein gut strukturierter Tagesablauf mit einem Bewegungsangebot trägt wesentlich zur Integration der Bewohner bei“, sagte Steeg. Auf eigene Fitnessgeräte muss die Sozialdezernentin künftig nicht verzichten. „Ich habe noch einen Crosstrainer und Schwingstab zuhause.“

Das neue Caritas-Förderzentrum St. Michael und St. Johannes für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Multipler Sklerose (MS) soll im Herbst fertig sein. In dem 14,2 Millionen Euro teuren Neubau gegenüber des Pfalzbaus werden 65 Personen untergebracht. Im Wohnheim sind 40 Apartments und vier Kurzzeitplätze vorgesehen. ott