„Flickenteppich“ wird erneuert

Ludwigshafen.Ein Großteil der Ortsdurchquerung in Maudach – die Bergstraße – wurde bereits saniert. Jetzt soll der letzte Teilabschnitt entlang der Maudacher Straße bearbeitet werden. Die Entwurfsplanung stellte Waldemar Dyck vom Bereich Tiefbau dem Ortsbeirat vor. Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck bekräftigte, wie wichtig die Maßnahme zwischen Schloss und der Einmündung „Im Brühlchen“ sei. „Die Straße ist in einem schlechten Zustand, ein Flickenteppich.“

Waldemar Dyck konnte das bestätigen. „Die Straße ist am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommen“, so Dyck, der bereits den Bauabschnitt in der Bergstraße zur Zufriedenheit der Anwohner und des Ortsbeirats betreut hatte. Die Ausschreibung sei ähnlich: gleicher Fahrbahn- und Fußgängerbelag, gleiche Umleitungssituation. Auch die Anzahl an Parkplätzen soll erhalten bleiben. Allerdings müsse die Fahrbahn an der engsten Stelle rund 50 Zentimeter schmaler ausfallen, da die Gehwege auf 1, 70 Meter erweitert würden. Damit Busse, Müllfahrzeuge und Autos ungehindert aneinander vorbei kommen, seien drei Ausweichstellen vorgesehen.

Im März könne mit der fast 1,4 Millionen Euro teuren Bauphase begonnen werden. Dafür brauche es die Zustimmung des Ortsbeirats, damit die weiteren Schritte wie die Ausschreibung auf den Weg gebracht werden könne, verdeutlichte Dyck. Einstimmig befürworteten die Mitglieder des Ortsbeirats das Projekt. Es soll eine digitale Bürgerbeteiligung geben. ad

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020