Fliegerbombe in Ludwigshafen erfolgreich entschärft

20.35 Uhr - Bombe erfolgreich entschärft

Die Bombe ist entschärft. Die Aktion am Mittwochabend sei problemlos verlaufen, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Die Bürgerinnen und Bürger können in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Straßen sind nach Angaben der Polizei wieder freigegeben. Auch Bus- und Straßenbahnlinien verkehren wieder wie gewohnt.

Um den Zünder des amerikanischen Blindgängers zu entfernen, haben die drei Experten des rheinland-pfälzischen Kampfmittelräumdienstes etwa 40 Minuten gebraucht. Laut Feuerwehrdezernent Dieter Feid war die Bombe „störrischer als gedacht“.

19.50 Uhr - Entschärfung hat begonnen

Gerade hat der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung der Bombe begonnen.

19.45 Uhr - Entschärfung verzögert sich noch etwas

Der Kommunale Vollzugsdienst muss noch die Bewohner eines Hauses überzeugen, ihr Heim zu verlassen - dann sollte es endlich mit der Entschärfung losgehen.

19.00 Uhr - Entschärfung soll demnächst beginnen

Noch sind ein paar kleinere Problemfälle zu lösen, unter den Verantwortlichen wird aber davon ausgegangen, dass die Räumung in den nächsten zehn bis 15 Minuten abgeschlossen ist und die Entschärfung beginnen kann.

18.45 Uhr - Bürger wollen Wohnungen nicht verlassen

Die Krankentransporte sind jetzt abgeschlossen, ungefähr 100 Leute wurden zur Eberthalle gebracht. Es gab wieder einige renitente Bürger, die ihre Wohnungen nicht verlassen wollen.

Der Vollzugsdienst sorgt jetzt dafür, dass sie die Häuser räumen. Notfalls mit Platzverweisen. Es könnte also zu leichten Verzögerungen kommen.

18.35 Uhr - Räumung im Zeitplan

Nach Angaben des stellvertretenden Ortsvorstehers von Friesenheim, Christian Schreider, läuft alles nach Zeitplan. Ein Bezirk sei bereits vollständig geräumt, die beiden anderen neigen sich ebenfalls dem Ende entgegen.

17.40 Uhr - Warten auf Entschärfung

Die Entschärfung der Bombe übernehmen drei Mitarbeiter des rheinland-pfälzischen Kampfmittelräumdienstes. "Wir sind immer mindestens zu dritt, jeder hat seine Aufgabe", berichtet René Karge. Bei der Bombe handele es sich um eine amerikanische Mehrzweckbombe mit nur einem Zünder am Heck. "So wie sie derzeit liegt, geht von ihr keine Gefahr aus", so der Experte. Der Zünder sei relativ stark verrostet. "Daraus lässt sich aber nicht ableiten, ob die Entschärfung leichter oder schwieriger wird." Eine spezielle Vorbereitung für den gefährlichen Einsatz gebe es nicht. "Wir haben keine Rituale oder ähnliches, aber natürlich sprechen wir vorher das Vorgehen nochmal genau ab."

Ein Fahrer hat die Baggerschaufel, unter der sich die Bombe befindet, bereits gelüftet und den Sprengkörper freigelegt. Sobald der Bereich kontrolliert wurde und das Signal kommt, beginnt die Entschärfung.

17.25 Uhr - Straßen werden abgesperrt

Die Absperrung der Straßen um den Bombenfundort beginnt jetzt. Laut Dezernent Dieter Feid sollen die Straßen "von außen nach innen" gesperrt werden. Zuletzt werde dann die Sternstraße abgeriegelt. Während der Entschärfung wird die Baugrube vom Technischen Hilfswerk (THW) ausgeleuchtet, ein Zelt soll vor dem Regen schützen.

Die Evakuierung sei bislang ruhig abgelaufen, es seien nur wenige Transporte notwendig gewesen. Während in Friesenheim die Evakuierung noch läuft, haben sich in der Eberthalle mittlerweile rund 75 Bürger eingefunden, die ihre Häuser verlassen mussten. Von zahlreichen Helfern werden sie mit Getränken, Kaffee und Eintopf versorgt. Peter Fitzke wohnt unmittelbar neben dem Fundort. "Es reicht jetzt langsam mal mit den Bomben. Die Eberthalle ist zwar schön, aber alle zwei Wochen muss das auch nicht sein", sagt er mit Blick auf die letzte Entschärfung Ende August, bei der ganz Friesenheim geräumt wurde. Damals musste er einen ganzen Sonntagmorgen in der Eberthalle verbringen.

Das konnte Ursula Haußler vermeiden. "Mich hat damals mein Sohn aus Frankfurt abgeholt und wir haben den Tag dort verbracht", berichtet sie. Diesmal sei das jedoch nicht gegangen, da er arbeiten müsse. Mit einem der angebotenen Transporte ließ sich die 82-Jährige am Nachmittag zur Sammelstelle fahren. Für die Evakuierung hat sie Verständnis. "Es muss zwar nichts passieren, aber möglich ist es allemal", sagt sie. Ihr vor vielen Jahren verstorbener Mann habe bereits gesagt, dass "wenn die mal anfangen, die ganzen Bomben zu finden, einiges auf uns zukommt."

17.05 Uhr - Vierter Blindgänger innerhalb der vergangenen Monate

Die 50-Kilogramm-Fliegerbombe ist der vierte Blindgänger, der innerhalb der vergangenen vier Monate in Ludwigshafen entschärft werden muss. Neben der 500-Kilo-Bombe in der Brechlochstraße, wegen der Ende August ganz Friesenheim evakuiert werden musste, wurde am 28. Juli das abgebrochene Vorderteil samt Zünder einer ebenfalls 500 Kilo schweren Bombe unschädlich gemacht. Zur Entschärfung wurde eine spezielle Sand-Pyramide mit dem Namen „Ramses“ über dem Blindgänger errichtet. Zuvor war am 25. Juni bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Hochschule in Mundenheim ein Blindgänger mit einem Gewicht von 250 Kilogramm gefunden und noch am selben Tag unter einem Sandhaufen gesprengt worden.

Dass nun innerhalb weniger Wochen gleich zwei Bomben in Friesenheim ausgebuddelt wurden, wertet Feuerwehrdezernent Dieter Feid als Zufall. „Vielleicht hängt das mit den vermehrten Bautätigkeiten im Stadtteil zusammen“, hatte er bei einer Pressekonferenz im Vorfeld der Entschärfung gesagt. Feid geht davon aus, dass auch in den nächsten Jahrzehnten noch regelmäßig Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden.

16.45 Uhr - Viele Fragen der betroffenen Bürger

Im Friesenheimer Ortsvorsteherbüro klingelte das Telefon bereits am Vormittag deutlich häufiger als gewöhnlich. Dort steht unter anderem Christian Schreider den Bürgern für Fragen rund um die Bombenentschärfung zur Verfügung. „Es gab schon einige Anrufe, aber es ist alles im bewältigbaren Bereich“, sagte der stellvertretende Ortsvorsteher am frühen Nachmittag auf Anfrage. Besonders habe die Betroffenen interessiert, wann sie denn voraussichtlich wieder in ihre Wohnungen können. „Andere haben im Radio gehört, dass es doch keine Evakuierung geben soll, was natürlich Quatsch war“, so Schreider. Auch während des Gesprächs am Handy klingelt im Hintergrund das Telefon. Ein Mann will wissen, ob der Kreta-Grill in der Leuschnerstraße geöffnet hat. „So geht das die ganze Zeit“, sagt Schreider.

16.30 Uhr - 3500 Menschen müssen für Entschärfung Wohnungen verlassen

Die am Montagabend bei Bauarbeiten in Ludwigshafen-Friesenheim gefundene 50-Kilogramm-Fliegerbombe wird am heutigen Mittwochabend entschäft. Dafür müssen 3500 Anwohner in einer Zone mit einem Radius von 300 Metern um den Fundort ihre Häuser verlassen, teilte Sicherheitsdezernent Dieter Feid bei einer Pressekonferenz mit. Bis 17 Uhr müssen alle Anwesen geräumt sein, ab 19 Uhr soll die Bombe entschärft werden.

Ab 16.45 Uhr steht den Betroffenen die Eberthalle als Unterkunft zur Verfügung, wo es auch leichte Verpflegung gibt. Um 17.30 Uhr werden Polizei und Vollzugsdienst überprüfen, ob alle Anwohner den Bereich geräumt haben. "Wir bitten hier um Mithilfe der Menschen, damit sich die Entschärfung nicht verzögert", betonte Feid.

Die Stadt Ludwigshafen veröffentlichte am Dienstag auch eine Karte mit dem betroffenen Gebiet.

Bei der Feuerwehr ist am Dienstag bis 19 Uhr und am Mittwoch ab 10 Uhr die Telefonnummer 0621/57086000 geschaltet, bei der sich Betroffene informieren und gegebenenfalls Transporte oder Unterstützung anfordern können.