Fliegerbombe in Ludwigshafen wird entschärft

16.45 Uhr - Viele Fragen der betroffenen Bürger

Im Friesenheimer Ortsvorsteherbüro klingelte das Telefon bereits am Vormittag deutlich häufiger als gewöhnlich. Dort steht unter anderem Christian Schreider den Bürgern für Fragen rund um die Bombenentschärfung zur Verfügung. „Es gab schon einige Anrufe, aber es ist alles im bewältigbaren Bereich“, sagte der stellvertretende Ortsvorsteher am frühen Nachmittag auf Anfrage. Besonders habe die Betroffenen interessiert, wann sie denn voraussichtlich wieder in ihre Wohnungen können. „Andere haben im Radio gehört, dass es doch keine Evakuierung geben soll, was natürlich Quatsch war“, so Schreider. Auch während des Gesprächs am Handy klingelt im Hintergrund das Telefon. Ein Mann will wissen, ob der Kreta-Grill in der Leuschnerstraße geöffnet hat. „So geht das die ganze Zeit“, sagt Schreider.

16.30 Uhr - 3500 Menschen müssen für Entschärfung Wohnungen verlassen

Die am Montagabend bei Bauarbeiten in Ludwigshafen-Friesenheim gefundene 50-Kilogramm-Fliegerbombe wird am heutigen Mittwochabend entschäft. Dafür müssen 3500 Anwohner in einer Zone mit einem Radius von 300 Metern um den Fundort ihre Häuser verlassen, teilte Sicherheitsdezernent Dieter Feid bei einer Pressekonferenz mit. Bis 17 Uhr müssen alle Anwesen geräumt sein, ab 19 Uhr soll die Bombe entschärft werden.

Ab 16.45 Uhr steht den Betroffenen die Eberthalle als Unterkunft zur Verfügung, wo es auch leichte Verpflegung gibt. Um 17.30 Uhr werden Polizei und Vollzugsdienst überprüfen, ob alle Anwohner den Bereich geräumt haben. "Wir bitten hier um Mithilfe der Menschen, damit sich die Entschärfung nicht verzögert", betonte Feid.

Die Stadt Ludwigshafen veröffentlichte am Dienstag auch eine Karte mit dem betroffenen Gebiet.

Bei der Feuerwehr ist am Dienstag bis 19 Uhr und am Mittwoch ab 10 Uhr die Telefonnummer 0621/57086000 geschaltet, bei der sich Betroffene informieren und gegebenenfalls Transporte oder Unterstützung anfordern können.