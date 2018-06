Fliegerbombe in Mundenheim erfolgreich gesprengt

Anzeige

Die am Montag in Ludwigshafen-Mundenheim gefundene Bombe ist um 19.14 Uhr erfolgreich gesprengt worden. Kurz nach 19.30 Uhr folgte danach die Entwarnung über die WarnApps Nina und Katwarn: Demnach wurde auch die Sperrzone um die Fundstelle aufgehoben. Nach der Sprengung wurden noch die Überreste der gesprengten Bombe geborgen.

Wie Horst Lenz vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz mitteilte, war die 250-Kilogramm Fliegerbombe amerikanischer Herkunft im Krieg bereits zum Teil detoniert. Lenz ging davon aus, dass sich in ihr noch 80 bis 90 Kilogramm Sprengstoff befanden. Über der Bombe waren 400 Tonnen feiner Sand aufgehäuft worden, damit sollte die Sprengkraft des Weltkriegsreliktes absorbiert werden.

Für die Sprengung war der Bereich um die Fundstelle in der Ernst-Boehe-Straße in einem Radius von 300 Metern gesperrt. Alle darin befindlichen Gebäude wurden geräumt, davon betroffen waren Firmen, das Postverteilzentrum, die Hochschule, das Technologiezentrum, zwei Restaurants sowie ein Supermarkt. Die Sperrung galt auch für den Luftraum, so der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort.