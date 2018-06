Fliegerbombe in Mundenheim soll kontrolliert gesprengt werden

Anzeige

Bei Sondierungsarbeiten in der Ludwigshafener Ernst-Boehe-Straße nahe der Hochschule ist am Montag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll die Bombe in den frühen Abendstunden kontrolliert gesprengt werden, da der Zünder beschädigt ist. Dafür soll ein Sicherheitsradius von etwa 300 Metern um die Fundstelle eingerichtet werden.

Inwieweit für die Sprenung Straßen gesperrt und Gebäude geräumt werden müssten, stehe derzeit noch nicht fest, teilte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage mit. Auch die genaue Uhrzeit der Sprengung stehe noch nicht fest. In dem betroffenen Gebiet befinde sich aber wenig Wohnbebauung.

Derzeit gehe von der Bombe keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ludwigshafen. Menschen oder Gebäude in der Nähe des Fundorts mussten daher zunächst nicht geräumt werden.