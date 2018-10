Fliegerbombe wird am Mittwochabend entschärft

Die am Montagabend bei Bauarbeiten in Ludwigshafen-Friesenheim gefundene 50-Kilogramm-Fliegerbombe wird am Mittwochabend entschäft. Dafür müssen 3500 Anwohner in einer Zone mit einem Radius von 300 Metern um den Fundort ihre Häuser verlassen, teilte Sicherheitsdezernent Dieter Feid bei einer Pressekonferenz mit. Bis 17 Uhr müssen alle Anwesen geräumt sein, ab 19 Uhr soll die Bombe entschärft werden.

Bahnen der Linie 10 und Busse können ebenfalls ab 17 Uhr nicht mehr in der Sperrzone verkehren. Nicht betroffen sind die Brunckstraße mit der Linie 7 und das BASF-Werksgelände. "Dennoch wird es zu Beeinträchtigungen kommen, etwa weil die Sternstraße als Verkehrsader gesperrt wird", so Feid.

Ab 16.45 Uhr steht den Betroffenen die Eberthalle als Unterkunft zur Verfügung, wo es auch leichte Verpflegung gibt. Um 17.30 Uhr werden Polizei und Vollzugsdienst überprüfen, ob alle Anwohner den Bereich geräumt haben. "Wir bitten hier um Mithilfe der Menschen, damit sich die Entschärfung nicht verzögert", betonte Feid.

Bei der Feuerwehr ist noch am Dienstag bis 19 Uhr und am Mittwoch ab 10 Uhr eine Telefonnummer geschaltet, bei der sich Betroffene informieren und gegebenenfalls Transporte oder Unterstützung anfordern können.

Zuletzt war eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg Ende August in Ludwigshafen-Friesenheim entschärft worden. Rund 18 500 Bürger mussten dafür vorübergehend ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Industriestädte wie Ludwigshafen waren vor rund 75 Jahren häufig Ziele alliierter Bomberpiloten.