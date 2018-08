„Flitzer“-Team hat Nase vorn

Ludwigshafen.Auf große Resonanz ist der erst zum dritten Mal ausgetragene Insellauf gestoßen – bereits vor Monaten war er ausgebucht. 120 Mannschaften gingen beim Wettbewerb an den Start. Das Team „Flitzer“ aus vier jungen Mittelstreckeläufern gewann das Rennen. Die Leichtathleten, die bei Junior-Bundeswettbewerben im 800- und 1500-Meterlauf teilnehmen, setzten sich mit Spitzenzeiten zwischen 12:37.0 und 13:26.8 Minuten auf dem vier Kilometer langen Rundkurs auf der Parkinsel durch.

Vorsprung von zwei Minuten

„Wir wollten gewinnen“, sagte Nico Steißlinger, Streckenrekordhalter im Stadtlauf seit 2017, der auch den Insellauf mit der schnellsten Zeit von 12:37.0 lief. Beim ABC Ludwigshafen trainiert er mit Sebastian Badnarz und David Mahnke fünf bis sechs Mal die Woche. Lorentz Hermann zog vor einem Jahr nach Karlsruhe und trainiert dort in einem Leichtathletikclub. Mit einem Alter zwischen 18 und 21 Jahren waren die „Flitzer“ mit Abstand die jüngsten Teilnehmer. Sie gewannen mit einem Vorsprung von fast drei Minuten vor dem zweiten Team.

Triathlet Thomas Schlohmann, der sich in diesem Jahr zum zweiten Mal für die Weltmeisterschaft im Oktober auf Hawaii qualifizierte, kehrte im Team TSG Maxdorf zum Stadtlauf zurück. Wie schon im letzten Jahr kam die Mannschaft auf Rang zwei. Strohmann lief mit einem gebrochenen Finger und einer geprellten Schulter nach einem Sturz vom Fahrrad eine Zeit von 13:59.8 Minuten. „Ich habe gewusst, dass ich die zwei Minuten Vorsprung der Flitzer nicht reinholen würde, als ich als Letzter im Team loslief“, erzählte der 37-jährige Fachinformatiker.

Auf Platz drei landete das BASF-Team Atemlos. „Wir trainieren an mehreren Abenden in der Woche für den SRH-Dämmermarathon“, sagte der 32-jährige Simon Sokolski. An dem Wettbewerb beteiligten sich auch Mannschaften des Polizeipräsidiums und der großen Ludwigshafener Sportclubs. Die SPD Ludwigshafen war mit zwei Staffel-Mannschaften vertreten. Mit von der Partie war Stadtrat Markus Lemberger, der in seiner Jugend mehrfach den Pfalzmeistertitel über 400-Meter holte. Bei den Frauen gewann das Team „4 schnelle Damen“ mit Spitzenzeiten zwischen 16:09.0 und 17:45.6 Minuten. jgl

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018