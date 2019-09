Flohmarkt in Innenhöfen

Ludwigshafen.Zum zweiten Friesenheimer Hofflohmarkt am Samstag, 21. September, haben sich 170 Haushalte angemeldet. Die Bewohner öffnen von 14 bis 18 Uhr ihre Höfe, Gärten und Garagen. Sie präsentieren dabei Schätze aus Küche, Keller und Kinderzimmer, die nicht mehr gebraucht werden – aber auch Kunstwerke und Selbstgemachtes. Daran beteiligen sich nicht nur Privathaushalte, sondern auch der Friesenheimer Museumsverein, der Seniorentreff, zwei Kitas und der Minigolfplatz.

Viele Hofflohmärkte finden sich in Alt-Friesenheim rund um die Luitpoldstraße, aber auch in den Bereichen um die Riedsaum- und Homburgerstraße. Eine Karte liegt bei den Anbietern aus, so dass die Besucher den Weg zu den nächsten Flohmärkte erfahren. Auswärtige Besucher können an der Eberthalle parken. Erwünschter Nebeneffekt der Aktion: Dabei lernen die Besucher neue Stadtviertel und andere Leute kennen. ott

Info: Weitere Infos unter www.friesenheimerhofflohmarkt.de

