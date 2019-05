Flohmarkt und Theater

Hannele Jalonen (links) und Stefanie Indefrey mit einem Vertreter der Selbsthilfegruppe SALuMa. © dtm

Ludwigshafen.Ein Nachbarschaftsfest mitten in der Stadt erlebten 500 Besucher am Freitag im Bürgerhof. Der Ortsbeirat und die Volkshochschule hatten dazu eingeladen. Viele, die dem Aufruf bei strahlendem Sonnenschein folgten, waren tatsächlich Nachbarn: Anwohner aus der Bismarckstraße etwa organisierten einen Flohmarkt, der regen Zuspruch fand. „Der Flohmarkt ist immer ein Anziehungspunkt, hier kommt man miteinander ins Gespräch“, freute sich Hannele Jalonen, Integrationsbeauftragte der Stadt, über das bürgerschaftliche Engagement. Schon früher habe man Aktionstage mit den Vereinen aus der unmittelbaren Umgebung abgehalten, der „Tag der Nachbarn“ in dieser Form sei jedoch neu.

Breites Netzwerk

Dass Nachbarschaft „größer gedacht“ werden sollte als bis zur Ludwigstraße, stellte Stefanie Indefrey, Leiterin der Volkshochschule, klar. So war es auch kein Zufall, dass die Veranstaltung am Europäischen Nachbarschaftstag stattfand, der seit einigen Jahren begangen wird. Die Stiftung „nebenan.de“ hat das Konzept nach Deutschland gebracht. Unterstützt wird der Tag der Nachbarn vom Bundesfamilienministerium, wobei ein breites Netzwerk an Partnern mitwirkt.

Wie vielfältig Nachbarschaft in Ludwigshafen aussehen kann, spiegelte sich im Bürgerhof im Rahmenprogramm für alle Altersgruppen wider. Vom Clown für Kinder über russischen Tanz und Gesang bis hin zu Hip-Hop-Performance, dargeboten vom AdReM-Jugendtheater, konnten die Besucher spannende Angebote hautnah erleben. Beeindruckend waren die Aufführungen der Kinder-Capoeira-Gruppe „SSC, Pelo Sinal da Santa Cruz“ des ESV Ludwigshafen und des Gebärdenchors „Voice Hands“, bei dem schwerhörige und gehörlose Menschen mit ihren Händen sangen. Am „Tischlein-deck-dich-Spiel“, einem Gemeinschaftsbuffet, konnte sich jeder Gast beteiligen.

Ein wichtiges Thema über die Innenstadt hinaus sei die Alphabetisierung, erklärten die Organisatoren. Dazu hatte die Selbsthilfegruppe SALuMa einen Infostand errichtet. „Hilft bei Problemen mit dem Lesen und Schreiben“ lautete die unverblümte Ansprache, die nach Einschätzung von Indefrey ein besonders niedrigschwelliges Angebot für Betroffene darstellt.

Wie ernst die Stadt Ludwigshafen den Kampf gegen den Analphabetismus nimmt, zeigt sich in Form der Kampagne „Lesen und Schreiben lernen mit Büchern“, die jedes Jahr um den Welttag des Buches am 23. April startet. Dann stellt SALuMa einen Bücherschrank im Rathaus auf und führt Erwachsene an leicht lesbare Bücher heran. dtm

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019