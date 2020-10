Flucht auf Roller gefilmt

Ludwigshafen.Zwei Jugendliche haben sich in Ludwigshafen auf einem Roller eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, fiel das Duo im Alter von 15 und 16 Jahren am Montag gegen 13.50 Uhr einer Polizeistreife im Bereich der Wollstraße auf, weil der Beifahrer keinen Helm trug. Als die beiden Jugendlichen die Polizei erkannten, gaben sie Gas und flüchteten mit dem Roller. Während der Verfolgung zog der Beifahrer plötzlich sein Handy hervor und filmte die Flucht vor dem Streifenwagen.

Nach Mitteilung der Polizei endete die Rollerfahrt abrupt, als der 16-Jährige mit dem Fahrzeug an einem Bordstein hängenblieb und die Jugendlichen stürzten. Sie setzten ihre Flucht zu Fuß fort, konnten aber eingeholt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und ein ungültiges Kennzeichen am Roller montiert hatte. Die Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Eltern gegeben. jei

