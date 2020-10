Flucht endet im Gleisbett

Ludwigshafen.Ein 32-jähriger Autofahrer hat sich in Mundenheim eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert, die im Gleisbett an der Saarlandstraße endete. Die Beamten wollten nach eigenen Angaben am Dienstag gegen 23.30 Uhr am Schänzeldamm den Mann kontrollieren – der jedoch beschleunigte und flüchtete. An der Kreuzung Saarlandstraße/Adlerdamm wich er einem anderen Auto aus. Sein Wagen rutschte in das Gleisbett und kam an einem Oberleitungsmast zum Stehen. Er versuchte zu Fuß zu flüchten, wurde aber durch Polizisten eingeholt.

Seine Liste der Verstöße ist lang: Der 32-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis und war unter Drogeneinfluss gefahren. Die Kennzeichen am Fahrzeug sind als gestohlen gemeldet. Zudem hatte das Auto keinen Versicherungsschutz. Im Handschuhfach fanden die Beamten mehrere Gramm Marihuana. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von etwa 10 000 Euro. Der 32-Jährige und sein 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. ott

