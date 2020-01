Flugrouten programmieren

Ludwigshafen.Wegen der großen Nachfrage im Sommersemester greift das Kinderuni-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft im Januar zwei Themen erneut auf. Am Donnerstag, 16. Januar findet erneut „Lust aufs Programmieren mit Scratch?!“ statt. Peer Küppers, Professor für Wirtschaftsinformatik, programmiert mit den Kindern von 16.30 bis 18 Uhr eine Flugroute. Veranstaltungsort ist der PC-Pool, Raum A 304, im dritten Stock des A-Gebäudes.

Am 28. Januar geht Diversity-Managerin Petra Schorat-Waly auf kindgerechte Weise der Frage nach: „Rassismus – was ist das eigentlich?“ Von 16.30 bis 18 Uhr erarbeiten die Kinder in Raum A 303 (A-Gebäude) am Beispiel des Fußballers Jérôme Boateng, was man unter ‚Rassismus‘ versteht, wie es dazu kommt und was man dagegen tun kann. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.01.2020