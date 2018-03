Anzeige

Ludwigshafen.Der ehemalige SPD-Stadtrat, Sozialdezernent und Bürgermeister der Stadt Ludwigshafen und neue Vorstand der städtischen Immobiliengesellschaft GAG, Wolfgang van Vliet, wird am heutigen Dienstag, 20. März, 60 Jahre alt. „Wir gratulieren Wolfgang van Vliet herzlich zu seinem runden Geburtstag, einer Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte mit viel Engagement für das Gemeinwohl und die sozialdemokratischen Werte eingesetzt hat“, sagten der SPD-Vorsitzende David Schneider und Fraktionschefin Heike Scharfenberger anlässlich des Ehrentages.

Van Vliet, der mit 16 in die SPD eingetreten war, bekleidete in Ludwigshafen zahlreiche Ämter – vom Ortsvereinsvorsitz über den Vorsitz des Stadtverbandes bis hin zum Sozial- und Sportdezernenten. Bei der Oberbürgermeisterwahl 2009 musste sich der gebürtige Niederländer Eva Lohse (CDU) geschlagen geben. Van Vliet ist verheiratet und hat drei Kinder. Der bekennende Förderer des Sports ist Stammgast bei den Spielen der Eulen in der Handball-Bundesliga. jei (Bild: rittelmann)