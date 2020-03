Förderkreis setzt Konzertreihe aus

Ludwigshafen.Aus finanziellen Erwägungen hat der Vorstand des Förderkreises Ebertpark beschlossen, in diesem Jahr keine Konzerte in der Park-Kultur-Reihe zu veranstalten. „Die Sponsorenlandschaft hat sich verändert. Schon seit einiger Zeit müssen wir feststellen, dass die Möglichkeiten der Unterstützung zurückgehen und die Kosten für die Veranstaltungen steigen“, so die Begründung. Von der Zielsetzung des Förderkreises, alle Veranstaltungen für die Gäste kostenfrei zu halten, wolle man nicht abweichen, da der Verein das Einnahmerisiko nicht tragen könne. Alle anderen Veranstaltungen wie Parkpoeten, Schöne Töne und Parklauf bleiben von der Absage unberührt. Am 6. Juni richtet der Förderkreis ein großes Familienfest aus, das gleichzeitig die Geburtstagsfeier für 100 Jahre GAG ist. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.03.2020