Forderung nach mehr Grünschnitt

Ludwigshafen.Beim Neujahrsempfang hatte Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) viel Lob für seinen Ortsteil übrig: „Die Gartenstadt ist der schönste Ort von ganz Ludwigshafen.“ Und in Anspielung an die durch die Sperrung der Hochstraße betroffenen Stadtteile fügte er hinzu: „Ein Stadtteil ohne Brücken hat seine Vorteile.“ Doch so ganz reibungslos läuft es auch in der Gartenstadt nicht, wie die jüngsten Ereignisse klar machten: „Abfallkalender und Gelbe Säcke sind unsere Hochstraße.“ Und dann ging er mit der Stadtverwaltung ordentlich ins Gericht. „Wenn ich an Ludwigshafen denke, dann höre ich nur Baustelle.“ Den Zustand bezeichnete er als unerträglich und forderte einen Abrissbeginn für die Hochstraße noch in diesem Monat: „Das ist immens wichtig.“ Warme Worte fand er für Straßentheater- und Filmfestival sowie Stadtfest.

Dank an Vorgänger

Rückblickend lobte er die medizinische Versorgung in der Gartenstadt sowie auch die Parkplatzsituation am Krankenhaus. Das Siedlerfest habe viel Spaß gemacht. Lob gab es auch für die beiden Karnevalsvereine und die 100-Jahr-Feier des VSK. Ein besonderer Dank ging an Vorgänger Klaus Schneider (CDU) und den ehemaligen Ortsbeirat ebenso wie an das neue Gremium, das „jünger und weiblicher geworden ist“. Applaus gab es für die Aussage, dass „Parteipolitik keine Rolle spielt, wir sind für den Bürger da“.

Doch auch Probleme sprach Rennig an. „Der grüne Stadtteil war 2019 zu grün“, so Rennig. Der Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern müsse besser werden. Er appellierte an die Stadt, schneller zu reagieren. Vermüllung sei ein Problem in ganz Ludwigshafen, nicht nur in der Gartenstadt. Und der Hundekot ist in Rennigs Worten kein Problem vor der Leine, sondern dahinter. Werbung machte er für die Wochenmärkte und forderte mehr Grünflächen statt Steinwüsten in den Vorgärten. „Es gibt viel zu tun, kommen sie zu uns“, so Rennigs Schlussworte, „wir tun gerne viel für sie.“

Die Jazztanzgruppe und das Akkordeonorchester traten beim Neujahrsempfang im Hans-Bardens-Haus auf. Leonhard Eichner, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Vereine, dankte den ehrenamtlichen Helfern und erinnerte daran, dass auch das Ehrenamt zeitliche Grenzen habe: Sinkende Mitgliederzahlen und fehlendes Engagement seien zu beobachten. Dass es viel Geld für die Ebert-Halle aber keines für das Volkshaus gebe, kritisierte er. dle

