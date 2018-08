Forscher aus Leidenschaft

Ludwigshafen.Die Städtepartnerschaften vor allem mit dem aserbaidschanischen Sumgait liegen ihm ebenso am Herzen wie die Erforschung der Rheingönheimer Ortsgeschichte. Mehr als 40 Jahre lang engagierte sich der Ehrenringträger zudem in der Kommunalpolitik. Der langjährige SPD-Stadtrat und frühere Ortsvorsteher von Rheingönheim, Wolfgang Lauenstein (Bild), feierte gestern den 75. Geburtstag. Dem Stadtrat gehörte er 30 Jahre lang bis 2009 an, dem Ortsbeirat ab 1974 sogar fast vier Jahrzehnte. Den Vorsitz des SPD-Ortsvereins hatte er 28 Jahre lang inne. Als Ortsvorsteher wirkte er von 1989 bis 1999.

Ehrenbürger in Sumgait

Der Diplom-Ingenieur erforschte leidenschaftlich die Geschichte Rheingönheims, etwa über das Kriegsgefangenenlager, und verfasste Festschriften. Seit 21 Jahren befasst er sich teilweise als Berater des norwegischen Küstenschutzes mit dem Schicksal eines deutschen U-Boots, das kurz vor Kriegsende torpediert wurde. Acht Jahre lang leitete Lauenstein den Freundeskreis Sumgait. Die Partnerstadt ernannte ihn 2017 zum Ehrenbürger. Zuvor erhielt er die Landesverdienstmedaille. Auch im Ruhestand bleibt er aktiv – er besucht Spanischkurse und nimmt an einem Seniorenstudium an der Uni Mannheim teil. ott (Bild: ott)

