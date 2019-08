Fotoaktion mit Paaren

Thomas Brenner fotografierte Paare bereits beim Verein Fontäne. © Rittelmann

Ludwigshafen.Zwei Menschen, die scheinbar gegensätzlich sind und Interesse am Dialog zeigen – solche Paare werden für eine landesweite Fotoaktion gesucht. Diese wirbt für Vielfalt, Toleranz und Respekt. Der Fotokünstler Thomas Brenner bietet am Donnerstag, 15. August, von 8 bis 20 Uhr auf dem Berliner Platz entsprechende Aufnahmen an. Im Mai startete das Projekt, das unter anderem das Kulturministerium und die evangelische Kirche unterstützen, beim Ludwigshafener Kulturverein Fontäne. Besonders gelungene Doppelporträts werden in einer Ausstellung gezeigt. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.08.2019