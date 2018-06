Fotoshooting mit Kopftuch

Anzeige

Ludwigshafen.Im Garten hinter der Protestantischen Kirche waren Bänke und Tische aufgebaut. Eine Girlande mit bunten Flaggen verschiedener Nationen hing an einem Zaun. Kinder sprangen umher und der Hof war in Stimmengewirr getaucht. Bereits zum sechsten Mal hat das Café Asyl in Mundenheim sein Sommerfest gefeiert.

Das Café Asyl gibt es seit Dezember 2012, es startete als niederschwelliges Beratungs- und Begegnungsangebot für Migranten und erfreut sich inzwischen großen Zulaufs. „Im letzten Jahr hatten wir im Café, das einmal die Woche stattfindet, um die 2600 Besucher. Wir haben Helfer von den verschiedensten Stellen. Zum Beispiel bekommen die Geflüchteten einmal im Monat Rechtsberatung von Pro Bono, einem gemeinnützigen Verein, dessen Mitglieder Jura-Studenten der Uni Mannheim sind“, sagte Uwe Lieser, Leiter des Café Asyls. Vom Diakonischen Werk sind einmal pro Woche hauptberufliche Sozialarbeiter vor Ort, die für Asylberatung, aber auch für seelischem Beistand zuständig sind. Zusätzlich helfen zwei ehrenamtliche Damen mit.

Beim Sommerfest war das Angebot breit gefächert, vor allem für Kinder. Es gab verschiedene Spielmöglichkeiten und Kinderschminken mit schicken Tatoo-Motiven. Besucherinnen konnten an einem Kopftuch-Fotoshooting teilnehmen. „Zwei unserer Damen aus Syrien drapieren das Tuch, machen ein Bild und schicken es dann aufs Handy“, so Lieser. „Schon zur Eröffnung des Festes sind bereits 50 Leute im Garten, geschätzt aus sieben Ländern.“