Fototour durch die Innenstadt

Ludwigshafen.Einen Kurs zur Smartphone-Fotografie bietet der Experte Marcus Walter am 20. September von 16 bis 20 Uhr an. Die Teilnehmer des sogenannten iPhotowalks machen eine Tour durch die Innenstadt, bei der sie den Umgang mit den Fotoprogrammen auf den Mobiltelefonen spielend lernen. Neben hilfreichen Tipps und Tricks erhalten die Teilnehmer eine grundlegende Einführung in die Straßenfotografie. Mitgebracht werden muss nur ein eigenes Smartphone, ein externer Akku (Powerbank) und, falls vorhanden, Ausstattung wie Stative oder Ähnliches.

Im Anschluss an den Rundgang werden die Bilder direkt bearbeitet. Treffpunkt ist am Moxy-Hotel. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Anmeldung bei der Tourist-Information am Berliner Platz. Dort muss auch direkt der Beitrag von 19 Euro bezahlt werden. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.09.2019