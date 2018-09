„Fragen gelten auch heute noch“

Ludwigshafen.Auf den ersten Blick erscheint die Vernissage im Stadtmuseum wie der Beginn einer verspäteten Schau zur Reformation in der Pfalz – doch der zweite reicht bedeutend weiter. Denn was Museumsleiterin Regina Heilmann vor prächtig besetzten Reihen mit Worten voll des Dankes eröffnet, ist nicht weniger als die erste Kooperationsausstellung zwischen drei pfälzischen Stadtmuseen, die in Ludwigshafen ein beachtliches Ende findet.

Da sind die Klänge der jungen Flötisten Johannes Rudnick und Eljas Völkert von der Musikschule eine vortreffliche Einstimmung. Wenn auch die protestantische Dekanin Barbara Kohlstruck klarstellt, dass Ludwigshafen in der Geschichte der Reformation nicht die ganz große Rolle spielte: „Die Fragen, die uns diese Zeit gestellt hat, gelten auch heute noch ungebrochen“ – gleich auf zweifache Weise.

Zum einen lässt sich anhand unzähliger wissenschaftlicher Wandtafeln im Stadtmuseum die historische Entwicklung der Reformation von der Pfalz aus in die ganze Welt nachverfolgen. Charlotte Glück, Gesamtleiterin des Projekts, spart da keineswegs mit Ruhm für das heutige Bundesland. Obgleich Martin Luther seine Thesen bereits im Jahr 1518 in Heidelberg vorstellte, wurden seine Ideen vom Klerus nicht besonders gut aufgenommen. „Luther hielt seine Theologie stets für die absolute Wahrheit“, erklärt Glück. Zudem ergänzt sie, dass die strahlende Figur des Protestantismus keineswegs davor schreckte, seine Gegner mit offenen Worten zu bekämpfen.

Es brauchte Zeit, Beharrungsvermögen und die richtigen Orte, um die Saat der neuen Lehre auf fruchtbaren Boden fallen zu lassen. Worms, Landstuhl und 1529 nicht zuletzt Speyer wurden zu Orten religiöser Progression, die der neuen Glaubensrichtung auch zu mächtigen Anhängern verhalfen.

Womit man zur zweiten Dimension der neuen Schau käme. Denn die Bildung für das breite Volk in ehemaligen Klöstern wird in Ludwigshafen eben nicht nur schriftlich proklamiert, sondern auch sichtbar gemacht. Eine historische Boston-Tiegelpresse verkörpert die Erfindung des Buchdrucks. Prachtvolle Bibeln und Gesangbücher, die von der Zeit des Augsburger Religionsfriedens bis ins 19. Jahrhundert reichen, zeichnen die Erfüllung der Volksschule nach. Geradezu programmatisch stehen uralte Hellebarden als Symbol des Glaubenskampfes einem nordischen Vortragekreuz aus dem 13. Jahrhundert gegenüber, das schon weit vor der Reformation ein Symbol friedlicher Glaubensrevolution verkörperte.

Die Ausstellung unter dem Titel „Neuer Himmel. Neue Erde“ bietet das Stadtmuseum bis zum 19. Januar mit einem pädagogischen Programm an. Es reicht von Jochen Hörischs Sprachanalyse Luthers (27. September) bis hin zu einem Vortrag über die Frauen in der Reformation (18. Oktober). Das ist ein Grund mehr für einen Besuch dieser beachtlichen Ausstellung.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.09.2018