Fraktionen suchen neue Wege

Ludwigshafen.Trotz Corona-Krise ist am Dienstag in Mannheim der Hauptausschuss zusammengekommen, um etwa die Erweiterungspläne der Universität zu erörtern. In Heidelberg soll sogar noch einmal das gesamte Kommunalparlament tagen – wenn auch mit Sicherheitsabstand von jeweils eineinhalb Metern zwischen den Ratsmitgliedern und reduzierter Tagesordnung. In Ludwigshafen hingegen ruht die Arbeit des Stadtrats

...