Frau bedroht Kind mit Messer

Ludwigshafen.Mit den Worten „Ich bring dich um“ hat eine 49-jährige Ludwigshafenerin am Freitagnachmittag gegen 15.55 Uhr ein elfjähriges Mädchen auf einem Spielplatz im Nordring mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Samstag berichtete, lief das Kind davon und die augenscheinlich verwirrte Frau kehrte zurück in ihre Wohnung. Dort trafen sie auch kurz darauf die bereits informierten Beamten der Polizei Ludwigshafen an. Die Polizisten nahmen die 49-Jährige schließlich mit und brachten sie wegen ihrer offensichtlichen psychisch auffälligen Verfassung zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, dem Mädchen geht es nach Polizeiangaben gut. pol/mr