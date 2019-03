Frau kämpft um ihr Geld

Eine 57-jährige Ludwigshafenerin hat sich auf dem Friesenheimer Friedhof gegen einen Kriminellen zur Wehr gesetzt und diesen am Diebstahl ihres Geldbeutels gehindert. Wie die Polizei gestern mitteilte, war die Frau bereits am 16. März mit ihrer Mutter zur Grabpflege auf dem Gelände in der Kopernikusstraße. Vor dem Grab stellte sie ihre Handtasche ab und ging kurz zu einem Mülleimer. Als sie zurückkehrte, war die Tasche weg. Aus einem Gebüsch hörte die 57-Jährige ein Rascheln und sah nach. Sie stieß auf einen Unbekannten, der ihren Geldbeutel aus der Tasche nahm. Als er die Frau sah, rannte er zu seinem Rad und fuhr los.

Ludwigshafen.Die Bestohlene verfolgte den Mann zu Fuß und konnte ihn packen. Dagegen wehrte sich dieser jedoch mit Schlägen. Bei dem folgenden Gerangel fiel der Geldbeutel herunter. Während die 57-Jährige ihn aufhob, flüchtete der Täter. Aus dem Portemonnaie, in dem sich mehrere Hundert Euro befanden, fehlte nichts. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Unbekannte soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er ist schlank, dunkelhaarig und trug einen Drei-Tage-Bart. Hinweise unter Telefon 0621/963-27 73. jei