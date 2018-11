Frau schlägt Räuber in die Flucht

Ludwigshafen.Mit einem beherzten Verhalten hat eine 53-jährige zwei Räuber in die Flucht geschlagen, die sie unter dem Vorhalt einer Pistole überfallen wollten. Wie die Polizei gestern mitteilte, bedrohten die Unbekannten die Frau am Donnerstag gegen 16 Uhr an der Rheinpromenade und forderten sie auf, stehen zu bleiben. Als die 53-Jährige beide anschrie, rannten die etwa 25 Jahre alten Männer weg. Der eine ist etwa 1,75 Meter groß, kräftig und war mit einer grauen Jacke bekleidet. Der zweite Täter ist etwas größer und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo unter Tel. 0621/963-27 73 zu melden. ott

