Frau stellt Ladendieb

Ludwigshafen.Eine 24-jährige Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts im Rathauscenter hat einen 39-jährigen Ladendieb gestellt – und dank der Mithilfe von zwei Zeugen bis zum Eintreffen der Ordnungskräfte festgehalten. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte der Mann am Samstagmittag in dem Geschäft ein Paar hochwertige Turnschuhe in seinem Rucksack verstaut. Als er das Geschäft verlassen wollte, sprach ihn die Mitarbeiterin auf den Diebstahl an. Weil der Mann flüchten wollte, hielt ihn die Frau am Rucksack fest. Gewaltsam schlug der Mann der Frau gegen den Oberkörper, um sie zum Loslassen zu bewegen. Die 24-Jährige tat dies aber nicht.

Zwei unbekannte Zeugen halfen ihr, den Täter bis zum Eintreffen des Sicherheitsdienstes und der Polizei festzuhalten. Die Angestellte blieb unverletzt. Den 39-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. ott

