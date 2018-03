Frau sucht nach Unfall ihr Auto

Anzeige

Schifferstadt.Eine 50-jährige Frau hat nach einem Unfall ihr Auto als vermisst gemeldet. Wie es gestern von der Polizei hieß, ist die Frau am Freitag gegen 22.30 Uhr wahrscheinlich wegen der Glätte von der L 532 in Richtung Böhl-Iggelheim abgekommen und über Umwege in einem Wassergraben neben der Straße gelandet. Da sie nicht weiter wusste, stellte sich die Frau an die Straße und ließ sich von einem Auto mitnehmen. Am nächsten Tag tauchte sie bei der Polizei auf und sagte, ihr Auto sei nicht mehr dort, wo sie es verlassen habe. Bei einer Suche der Polizei konnte das Auto dann aber genau dort gefunden werden. Drogen waren laut Polizei nicht im Spiel. cvs