Frau vereitelt Diebstahl

Ludwigshafen.Eine 68-Jährige hat in der Wacholderstraße einen Diebstahl aus ihrem Fahrradkorb vereitelt. Wie die Polizei gestern mitteilte, hörte sie am Mittwoch gegen 13 Uhr plötzlich ein Geräusch hinter sich. Als sie sich umdrehte, hielt ein Mann ihre Stofftasche in der Hand, in der sich ihr Geldbeutel befand. Als sie laut schrie, warf der Mann die Tasche weg und flüchtete. Er ist etwa 30 bis 50 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat dunkle kurze Haare und trug einen Bart. Er fuhr ein altes Herrenrad, auf dessen Gepäckträger sich eine graue Stofftasche befand. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019