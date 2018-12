Frau verzweifelt bei der Autosuche

Ludwigshafen.Eine völlig aufgelöste 21-Jährige hat in Ludwigshafen die Polizei beschäftigt. Wie die Beamten mitteilten, rief die verzweifelte Frau am Mittwoch beim Präsidium an und berichtete, dass ihr Auto gestohlen worden sei. Nach einer Einkaufstour in der Rhein-Galerie könne sie den Wagen auf den Parkdecks trotz langer Suche nicht mehr finden. Später erschien die 21-Jährige zu Fuß bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Gleichzeitig fuhr eine Streife in das bereits geschlossene Parkhaus und machte sich ebenfalls auf die Suche. Lange dauerte diese nicht – das Auto stand allein und unberührt auf dem Parkdeck. jei

