Frau wegen Feuer in eigener Wohnung verurteilt

Ludwigshafen.„Es darf nichts mehr passieren, ganz besonders mit Feuer“, schärfte der Vorsitzende Richter der 52-jährigen Beschuldigten ein, nachdem er das Urteil in dem Verfahren wegen schwerer Brandstiftung verkündet hatte. Darin hatte die Dritte Große Strafkammer am Frankenthaler Landgericht die Unterbringung der Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet – diese aber zur Bewährung ausgesetzt. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte die 52-Jährige nach Auffassung der Kammer ein Zimmer ihrer Wohngemeinschaft in der Kropsburgstraße in Ludwigshafen in Brand gesetzt. Es entwickelte sich ein Schwelbrand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Ihre Mitbewohnerinnen waren nicht anwesend, die Beschuldigte selbst erlitt eine Rauchgasvergiftung.

An der Schuldunfähigkeit der Frau bestehe kein Zweifel, hatte eine psychiatrische Gutachterin erklärt, die bei der 52-Jährigen eine „paranoide halluzinatorische Psychose, die chronisch ist“ sowie eine „leichte geistige Behinderung“ diagnostizierte. Die Frau brauche „eine enge personelle Betreuung“, erklärte die Ärztin. Seit der Tat wird sie in einem psychiatrischen Krankenhaus betreut, in dem sie zuvor schon mehrfach untergekommen war.

Vorhänge mit Heizöl entzündet

„Weil die Tür zugeschlossen war“, entgegnete die Angeklagte auf die Frage des Vorsitzenden Uwe Gau, warum sie das Feuer gemacht habe. Sie habe nichts zu essen gehabt und andere hätten „mit mir gescholten“. Dann sei ihr „der Hals geplatzt“. Sie habe einen „Kanister mit Benzin“ – gemeint war offenbar Heizöl – und Vorhänge genommen und diese angesteckt, berichtete die Frau weiter. Dabei habe sie nach Einschätzung eines Sachverständigen noch Glück gehabt, dass die Flammen nicht durch Sauerstoff weiter befeuert wurden.