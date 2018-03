Frau wehrt Räuber ab

Anzeige

Ludwigshafen.Eine 37-jährige Frau hat sich in der Dammstraße gegen zwei Räuber gewehrt und sie in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte ein Täter am Montag gegen 18.10 Uhr versucht, der Frau von hinten in die Handtasche zu greifen, um das Mobiltelefon zu stehlen. Die Frau hielt jedoch die Tasche fest und fiel dabei zu Boden. Der Räuber zog weiter an der Tasche und trat der Frau in die Rippen. Ein Komplize versuchte ebenfalls, die Tasche und das Handy zu entreißen. Als die Frau um Hilfe schrie, flüchteten die Täter ohne Beute. Mit einer weiteren Person, die in der Nähe wartete, rannten sie in Richtung Berliner Platz.

Leicht verletzt

Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche gehandelt haben. Einer trug eine weiße Kappe mit einem roten Symbol. Der andere war mit einer grünen Bomberjacke bekleidet. Die Frau wurde leicht verletzt und musste nach Polizeiangaben nicht medizinisch versorgt werden. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de. ott